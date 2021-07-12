Экипаж Сотникова стал победителем ралли-марафона «Дакар»

На ралли-марафоне «Дакар — 2021» завершились соревнования грузовиков. Россиянин Дмитрий Сотников в составе команды «КАМАЗ-мастер» стал победителем последнего этапа соревнований, а также выиграл общий зачёт «Дакара», который в этом году прошёл в Саудовской Аравии.

Сотников прошёл 12-й спецучасток первым, закрепив лидерство в общем зачёте. Второй результат в гонке показал Мартин Мацик-младший из «Ивеко». Третьим стал Игнасио Касале из команды «Татра».

Стоит отметить, что первые четыре места в общем зачёте заняли представители российской команды. На пьедестале оказались экипажи Эдуарда Николаева и Антона Шибалова. Андрей Каргинов завершил марафон на четвёртом месте.

Для команды «КАМАЗ-мастер» эта победа стала шестой подряд. Причем второй год кряду побеждает именно экипаж Сотникова. Столько же побед в общем зачете у Каргинова, а Николаев побеждал в ралли «Дакара» пять раз. Всего на счету представителей команды «КАМАЗ-мастер» 18 побед в зачете грузовиков.