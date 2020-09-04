Екимов сообщил о проблемах со здоровьем у умершего велогонщика

https://static.news.ru/photo/064f0b90-ef56-11ea-ad82-fa163e074e61_660.jpg Фото: #FVSR/twitter.com

У российского велогонщика Павла Свешникова, умершего в Москве во время групповой гонки 4 сентября, имелись проблемы со здоровьем. Об этом на следующий день после кончины спортсмена на церемонии в память о нём на столичном велотреке в Крылатском сообщил президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

По его словам, все причастные сейчас вспоминают трагические события, произошедшие накануне. Как отметил Екимов, за его собственную жизнь тоже было много моментов, когда чувствовалось некое недомогание. Он и сам не представляет, что именно в таких моментах заставляло его всё же участвовать в соревнованиях.

Президент ФВСР заметил, что велоспорт не прощает ошибок, а произошедшее со Свешниковым связано со здоровьем погибшего, а не с велосипедом.

Я слышал, что были проблемы, в том числе и в прошлом году. Лучше пройти углубленное медобследование и перестраховаться, чтобы понять, что происходит с твоим здоровьем. Геройство это хорошо, но жизнь короткая, - цитирует Екимова ТАСС.

Также глава Федерации заявил, что в ближайшее время по факту смерти велосипедиста могут быть проведены следственные действия. Особенно это будет актуально, если у спортсмена произошёл инфаркт. В СК поднимут вопрос, как человек с такими проблемами смог выйти на старт.

Как ранее передавал NEWS.ru, Свешников потерялсознание на Гран-при Москвы по велотреку. По словам Екимова, сразу же подъехала машина реанимации, однако врачам не удалось спасти велогонщика.