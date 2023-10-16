«Ее не научили Родину любить»: чем Исинбаева занимается в МОК Глава МОК Бах объяснил, почему Исинбаева и Тарпищев все еще работают в комитете

Фото: Evgeny Sinitsyn/Xinhua/Global Look Press

Елена Исинбаева

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева продолжает работать в Международном олимпийском комитете, но на ежегодную сессию комитета в Мумбаи (с 15 по 17 октября) она не приехала. Почему ее там нет и чем она вообще занимается в МОК — в материале NEWS.ru.

Почему Исинбаевой нет на сессии

Сессия МОК в Мумбаи — 141-я по счету в истории организации. На ней отсутствуют несколько членов комитета, среди которых россияне Елена Исинбаева и Шамиль Тарпищев, а также пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад, трехкратный призер ОИ по баскетболу Пау Газоль и другие. О причинах этого спросили директора по коммуникациям МОК Марка Адамса.

«Оба не смогли присутствовать на сессии. Не знаю, какие были причины. Для этого может быть множество факторов. Они отсутствуют. Это все, что я могу сказать», — приводит слова Адамса «Матч ТВ».

Почему Исинбаева и Тарпищев остаются членами МОК

Соответствующий вопрос главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху задали в рамках пресс-конференции на сессии в Мумбаи.

«Члены МОК не представляют Россию в МОК, они представители МОК в России. Для того чтобы удостовериться в одинаковом подходе к атлетам и официальным лицам, комиссия по этике МОК проверила этих двух членов, вывод такой — ни Исинбаева, ни Тарпищев не имеют контрактных отношений с российской армией, они не поддерживали конфликт на Украине», — ответил глава МОК.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Шамиль Тарпищев

Чем Исинбаева и Тарпищев занимаются в МОК

Мировая рекордсменка в прыжках с шестом осталась в составе комиссии спортсменов МОК, а президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сохранил место в комиссии Olympism365, которая отвечает за стратегическое развитие МОК и направлена на усиление роли спорта и олимпизма в обществе как важных факторов достижения целей ООН в области устойчивого развития.

О том, чем в реальности занимаются функционеры на этих позициях и как проходит их рабочий день, NEWS.ru рассказали помощники почетного члена МОК, входившего в состав организации с 1971 по 2015 годы, Виталия Смирнова.

«Сейчас он по видеосвязи подключился к сессии Мумбаи. Его рабочий день по-прежнему очень загруженный, и так у всех членов МОК, даже почетных, но особенно у действующих», — сказал представитель Смирнова.

Он рассказал, что в обязанности члена МОК входит участие в сессиях, работа в комиссиях, что подразумевает как множество личных встреч, так и частое общение онлайн. В обязанности члена МОК входит и развитие олимпийского движения, информирование главы МОК о том, как реализуются программы комитета в конкретной стране (в случае Смирнова — в России), и о других деталях работы Национального олимпийского комитета. Члены МОК также получают зарплату, сумму которой нам не раскрыли, но цифры можно найти в открытых источниках.

«Исинбаеву не научили Родину любить»

С таким заявлением, комментируя работу Исинбаевой в МОК, выступила двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова.

«Елена ясно дала понять, что она не поддерживает СВО и ей нравится жить в других странах. Здесь получается палка о двух концах: великая спортсменка — и такое отношение к своей Родине! Это неправильно. Видимо, что‑то случилось в каком‑то воспитательном моменте в детстве: к сожалению, не научили ее Родину любить», — приводит слова Ишмуратовой «Матч ТВ».

Она также задала риторический вопрос: куда поедет Исинбаева, если в Испании случится то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке.

Фото: Patrick Seeger/dpa/Global Look Press Елена Исинбаева

Какие вопросы решаются на сессии МОК в Мумбаи

Сессия в Мумбаи — вторая в истории, проходящая в Индии, первая прошла в 1983 году в Нью-Дели. В повестке дня текущей сессии — несколько важных вопросов. Во-первых, место проведения зимних Олимпийских игр — 2030: здесь делегаты сессии не смогли принять решение и перенесли этот вопрос на последующие сессии.

Во-вторых, в программу летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе — 2028 добавили сразу пять новых видов спорта. Исполком принял решение включить к список дисциплин соревнования по крикету, сквошу, лакроссу, бейсболу/софтболу и флаг-футболу (версия американского футбола с ограниченными контактами).

«Эти пять предложенных видов спорта полностью соответствуют американской спортивной культуре и продемонстрируют миру культовые американские виды спорта. Их включение позволит олимпийскому движению взаимодействовать с новыми сообществами спортсменов и болельщиков в США и во всем мире. В то же время международные виды спорта придут в Соединенные Штаты», — прокомментировал это решение глава МОК Томас Бах.

Он добавил, что в общей сложности комитет получил запросы о включении в Олимпийские игры 16 новых дисциплин. Он также отметил, что крикет появится в программе Игр 2028 года из-за растущей популярности не только в США, но и во всем мире. К слову, крикет возвращается на Олимпиаду спустя 128 лет, в предыдущий раз он был включен в программу Игр 1900 года в Париже.

Фото: Cao Can/XinHua/Global Look Press Томас Бах во время сессии МОК В Мумбаи

Какие изменения МОК внес в свою хартию

В Олимпийской хартии семь основополагающих принципов. В первый из них добавили фразу про «международно признанные права человека». Теперь пункт звучит так:

«Олимпизм стремится создать образ жизни, основанный на уважении международно признанных прав человека и универсальных фундаментальных этических принципов в рамках олимпийского движения». Ранее речь в этом пункте шла только об этических принципах.

В четвертом основополагающем принципе появилась строчка: «Каждый человек должен иметь доступ к занятиям спортом без какой-либо дискриминации в отношении международно признанных прав человека». Раньше в пункте говорилось, что: «Каждый человек должен иметь возможность заниматься спортом».

Томас Бах назвал эти изменения важным шагом в приверженности МОК уважению прав человека в олимпийском движении.

«Этими изменениями Олимпийской хартии мы направляем убедительный сигнал заинтересованным сторонам. Это знаменует собой важную веху в работе МОК по правам человека», — заявил он.

Фото: Cao Can/XinHua/Global Look Press Томас Бах во время сессии МОК В Мумбаи

Какова позиция МОК в отношении российских спортсменов

Несмотря на недавнее решение МОК об отстранении ОКР до «дальнейшего уведомления», на сессии были и позитивные для российского олимпийского движения сигналы. Директор департамента по связям с Национальными олимпийскими комитетами (НОК) Джеймс Маклеод заявил, что Международный олимпийский комитет категорически не поддерживает призывы стран о полном отстранении от соревнований спортсменов из России и Белоруссии. Он отметил, что многие спортивные федерации уже вернули нейтральных атлетов на международные соревнования.

«В некоторых случаях сохраняется вмешательство в автономность спорта, когда некоторые страны призывают к полному отстранению российских и белорусских спортсменов или даже отказывают в выдаче виз. МОК решительно отвергает такое государственное вмешательство и продолжает внимательно следить за ситуацией, — подчеркнул Маклеод.

Он добавил, что атлетическое сообщество в целом выступает за возвращение нейтральных спортсменов. Глава Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Спирос Капралос, в свою очередь, призвал федерации ориентироваться на рекомендации МОК о допуске спортсменов в нейтральном статусе.

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