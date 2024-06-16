«Эдмонтон» разгромил клуб Бобровского в Кубке Стэнли и вернул интригу «Флорида» пропустила восемь шайб в матче Кубка Стэнли против «Эдмонтона»

Фото: Amber Bracken/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Эдмонтон Ойлерз»

Американский хоккейный клуб «Флорида Пантерз» потерпел крупное поражение в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2024 против канадского клуба «Эдмонтон Ойлерз». Игра закончилась со счетом 8:1 (3:1, 3:0, 2:0). «Флорида» ведет в серии со счетом 3-1, для победы нужно выиграть еще один матч.

Среди хоккеистов «Эдмонтона» шайбы забросили Маттиас Янмарк, Адам Хенрик, Дилан Холлоуэй, Коннор Макдэвид, Дарнелл Нерс, Райан Ньюджент-Хопкинс и Райан Маклауд. В составе «Флориды» гол на свой счет записал российский нападающий Владимир Тарасенко.

При этом голкипер клуба из США Сергей Бобровский пропустил пять шайб после 17 бросков в створ. На 25-й минуте произошла замена. Защитник Дмитрий Куликов нанес один бросок в створ ворот и провел пять силовых приемов.

Ранее российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский в ходе игры против «Эдмонтон Ойлерз» оформил третий в карьере шатаут. По итогам матча американский клуб одержал победу над канадскими хоккеистами в первом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2024. Бобровскому удалось отбить все 32 броска.

До этого капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что хотел бы выиграть еще один Кубок Стэнли. Выбор стоял между победой и преодолением снайперского рекорда Уэйна Гретцки.