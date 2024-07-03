Дзюдоист из РФ выступит на Олимпиаде вопреки решению федерации МОК: россиянин Махмадбек Махмадбеков выступит на Олимпиаде

Фото: Vitaly Gubin/Russian Look/Global Look Press

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила, что российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков принял предложение выступить на Олимпийских играх в Париже. Ему 24 года, ранее он четыре раза побеждал на этапах Гран-при Большого шлема. В МОК сообщили, что список принявших приглашение россиян не окончательный, и будет дополняться.

На французской Олимпиаде (26 июля - 11 августа) для российских и белорусских спортсменов введены ограничения. МОК разрешил им выступать исключительно в нейтральном статусе, а также запретил демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях.

Федерации дзюдо России (ФДР) 29 июня сообщила, что получившие приглашение от МОК российские дзюдоисты не будут принимать участие в международном турнире. В ФДР назвали унизительными условия, на которых МОК допускал их к Олимпиаде. В федерации отметили, что решение об отказе от выступлений было принято ее президиумом единогласно.

Международный олимпийский комитет ранее допустил четырех российских дзюдоистов к участию в Олимпиаде в Париже. Речь идет об Элис Старцевой, Дали Лилуашвили, Валерии Ендовицком и Махмадбеке Махмадбекове. Однако в списках не оказалось ряда лидеров, включая чемпиона мира Инала Тасоева и бронзового призера Олимпиады в Токио Мадины Таймазовой.