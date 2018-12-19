Дзюба усомнился в «космическом составе» питерского «Зенита»

Нападающий питерского «Зенита» Артём Дзюба рассказал о сложностях в составе «сине-бело-голубых».
«Хотя многие вокруг говорят, что у нас какой-то космический состав, полно народу, но такого никогда в этом сезоне не было. Количество не качество. И это большая проблема», — приводит слова форварда «Спорт-Экспресс».
Дзюба добавил, что очень надеется, что к команде вскоре присоединится Александр Кокорин. По мнению футболиста, это станет «хорошей подпиткой» для команды.
Команда Сергея Семака ушла на зимний перерыв на первом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Как писал News.ru, Аршавину нашли работу в «Зените».