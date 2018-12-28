Дзюба сравнил Кокорина с поросёнком

https://news.ru/storage/news/d909ce893d4fb2c8dee036f8fad30cdf/11e73313-95db-46fc-9f53-6bf569b2e529_850.jpg Maksim Konstantinov/Global Look Press

Александр Кокорин и Артём Дзюба

Капитан сборной России по футболу, нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба в шутку назвал поросёнком своего одноклубника Александра Кокорина, находящегося в СИЗО «Бутырка» за драку в центре Москвы,

Так футболист ответил на вопрос журналиста «Матч ТВ» о том, с чем у него ассоциируется символ наступающего 2019 года – свинья.

«С Кокориным! Он же у нас поросенок», — иронично сказал Дзюба.

Нападающий питерского клуба «Зенит» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев арестованы по делу о нанесении побоев и хулиганстве. Срок содержания под стражей был продлён до 8 февраля 2019 года. Футболистов обвиняют в избиении водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а также главы департамента Минпромторга Дениса Пака и главы НАМИ Сергея Гайсина.

Ранее News.ru писал о том, что Кокорин посоветовал россиянам прочитать «Графа Монте-Кристо» Александра Дюма и Уголовный кодекс РФ.