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Дзюба сравнил Кокорина с поросёнком

Александр Кокорин и Артём Дзюба Maksim Konstantinov/Global Look Press

Александр Кокорин и Артём Дзюба

спорт [ версия для печати ]

Капитан сборной России по футболу, нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба в шутку назвал поросёнком своего одноклубника Александра Кокорина, находящегося в СИЗО «Бутырка» за драку в центре Москвы,

Так футболист ответил на вопрос журналиста «Матч ТВ» о том, с чем у него ассоциируется символ наступающего 2019 года – свинья.

«С Кокориным! Он же у нас поросенок», — иронично сказал Дзюба.

Нападающий питерского клуба «Зенит» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев арестованы по делу о нанесении побоев и хулиганстве. Срок содержания под стражей был продлён до 8 февраля 2019 года. Футболистов обвиняют в избиении водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а также главы департамента Минпромторга Дениса Пака и главы НАМИ Сергея Гайсина.

Ранее News.ru писал о том, что Кокорин посоветовал россиянам прочитать «Графа Монте-Кристо» Александра Дюма и Уголовный кодекс РФ.


#спорт #АРЕСТ #сизо #АртемДзюба #АлександрКокорин
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