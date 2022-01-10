«Дзюба способен помочь сборной»: Дрозд призвал Карпина вернуть игрока

Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд объяснил, почему нападающий «Зенита» Артём Дзюба должен получить вызов в сборную России от Валерия Карпина. По его мнению, форвард способен принести пользу национальной команде.

Тут надо разграничивать личные отношения и профессиональные. Если ты не сосед Дзюбы по дому, а главный тренер сборной, то твоя задача — приносить победы стране. Если игрок имеет нестандартный характер, отличается от других, но приносит пользу команде, то разумно было бы отстаивать личные истории и вызывать его. Но конечно, в коллективе должно быть взаимное уважение. Я не знаю, что произошло между Дзюбой и Карпиным, но как по мне, Артём — нормальный парень, с юмором, вызывает симпатию. Говорят, что когда он в команде, все просто валяются по полу от смеха. Если там нет прямого неуважения, то надо вызывать. Даже если однажды Артём уже отказался. Думаю, что если он способен помочь команде, то корректно было бы вызвать его ещё раз. Но Артём должен быть готов умирать на поле, здесь всё-таки игра за страну, за флаг, тут без полной самоотдачи никак, — сказал Дрозд NEWS.ru.

В октябре 2021 года Дзюба отказался от вызова в сборную России, сославшись на неоптимальную форму. После этого случая Валерий Карпин больше не приглашал футболиста на матчи национальной команды.

Сборная России проведёт ближайшую встречу 24 марта против команды Польши. Это первый стыковой матч за выход в финальную часть ЧМ-2022. В случае победы над поляками россияне сыграют с победителем встречи Швеция — Чехия.