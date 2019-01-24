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Чемпион UFC завалил очередной допинг-тест

Джон Джонс Igor Vidyashev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джон Джонс

спорт [ версия для печати ]

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс сдал положительную допинг-пробу. На этот раз Добровольное антидопинговое агентство (VADA) обнаружило в организме американца 33 пикограмма метаболита туринабола.

Образец, как сообщает Valetudo, был взят у Джонса 28 декабря, в день взвешивания перед UFC 232. На этом турнире Джон победил техническим нокаутом шведа Александра Густафссона и вернул себе пояс чемпиона UFC.

Однако никакого наказания Джонс не понесёт. В UFC считают, что это тот же самый метаболит туринабола, за который Джон уже был дисквалифицирован на 15 месяцев.

По словам медиков, этот метаболит ещё какое-то время будет проявляться в тестах Джонса — когда он либо гоняет вес, либо проводит тяжёлую тренировку.

Ранее News.ru сообщал, что очередная юная фигуристка призналась в применении допинга.


#допинг #UFC #MMA #ДжонДжонс #смешанныеединоборства
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