Чемпион UFC завалил очередной допинг-тест

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс сдал положительную допинг-пробу. На этот раз Добровольное антидопинговое агентство (VADA) обнаружило в организме американца 33 пикограмма метаболита туринабола.
Образец, как сообщает Valetudo, был взят у Джонса 28 декабря, в день взвешивания перед UFC 232. На этом турнире Джон победил техническим нокаутом шведа Александра Густафссона и вернул себе пояс чемпиона UFC.
Однако никакого наказания Джонс не понесёт. В UFC считают, что это тот же самый метаболит туринабола, за который Джон уже был дисквалифицирован на 15 месяцев.
По словам медиков, этот метаболит ещё какое-то время будет проявляться в тестах Джонса — когда он либо гоняет вес, либо проводит тяжёлую тренировку.
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