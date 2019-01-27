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Джокович сотворил историю в финале Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович Juergen Hasenkopf/imago sportfotodienst/Global Look Press

Сербский теннисист Новак Джокович

спорт [ версия для печати ]

Сербский теннисист Новак Джокович в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) победил испанца Рафаэля Надаля.

Матч продолжался два часа и завершился со счётом 6:3, 6:2, 6:3. Надаль впервые проиграл финал турнира серии Большого шлема, не взяв ни сета.

Для 31-летнего серба эта победа стала 15-й на мэйджорах в карьере и третьей подряд (ранее в 2018 году он победил на Уимблдоне и Открытом чемпионате США). Кроме того, Джокович стал первым теннисистом в истории, выигравшим семь трофеев на Открытом чемпионате Австралии. По этому показателю он обошёл австралийца Роя Эмерсона и швейцарца Роджера Федерера.

Серб — первая ракетка мира. Он обладатель некалендарного карьерного Большого шлема в одиночном разряде. В последний раз он побеждал на австралийском мэйджоре в 2016 году.

Испанец — бывшая первая ракетка мира, на данный момент он занимает вторую строчку. За карьеру испанец одержал 17 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, в том числе рекордные 11 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»). Он обладатель карьерного Золотого шлема в одиночном разряде (победы на всех турнирах Большого шлема и на Олимпиаде). На австралийском мэйджоре он побеждал один раз в карьере.

Как писал News.ru, Шарапова похвалила бутерброды с икрой за 400 рублей.


#теннис #НовакДжокович
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