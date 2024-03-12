Джокович сенсационно проиграл 123-й ракетке мира со статусом лаки-лузер Джокович проиграл 123-й ракетке мира итальянцу Нарди

Первая ракетка мира серб Новак Джокович уступил итальянцу Луке Нарди в матче третьего круга теннисного турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе. Спортсмены провели на корте 2 часа 20 минут. Итальянец попал в основную сетку соревнований как лаки-лузер, серб впервые проиграл теннисисту с таким статусом.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:3 в пользу 20-летнего итальянца, который занимает 123-е место в мировом рейтинге. Статус лаки-лузер присваивается спортсмену, попавшему в основную сетку турнира после поражения в финальном раунде квалификации. Это происходит, если игрок из основной сетки по каким-либо причинам не смог выступить на турнире.

Этот турнир с призовым фондом в $9,4 млн проводится на покрытии «хард». Джокович побеждал на турнире в Индиан-Уэллсе пять раз. Действующим победителем является испанец Карлос Алькарас, который в финале обыграл российского спортсмена Даниила Медведева.

На счету 36-летнего Джоковича 98 побед на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов, а также 24 победы на турнирах Большого шлема, что делает его рекордсменом в одиночном разряде среди мужчин.

Ранее российского теннисиста Андрея Рублева дисквалифицировали из-за ненормативных высказываний в адрес судьи на турнире в Дубае. Спортсмен выругался в адрес рефери в ходе полуфинального матча против спортсмена из Казахстана Александра Бублика. Рублева отстранили при счете 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 в пользу казахстанца.