Джокович поспорит за седьмую победу на Australian Open

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Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), победив в трёх сетах француза Люка Пуйя.

Матч продлился 1 час 25 минут и завершился со счётом 6:0, 6:2, 6:2.

В финале серб встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, который в другом полуфинале оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса. Финальный поединок назначен на воскресенье, 27 января.

Джокович — первая ракетка мира. Он победитель 14 турниров Большого шлема в одиночном разряде, обладатель некалендарного карьерного Большого шлема в одиночном разряде. Он выигрывал Открытый чемпионат Австралии шесть раз в карьере.

Надаль — бывшая первая ракетка мира, на данный момент он занимает вторую строчку. За карьеру испанец одержал 17 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, в том числе рекордные 11 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»). Он обладатель карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде (победы на всех турнирах Большого шлема и на Олимпиаде). На австралийском мэйджоре он побеждал один раз в карьере.

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