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Джефф Монсон выписался из больницы

Джефф Монсон Сергей Ведяшкин /АГН «Москва»

Джефф Монсон

спорт [ версия для печати ]

Бойца ММА Джеффа Монсона выписали из частной клиники Миасса в Челябинской области. Там ему сделали операцию по замене тазобедренного сустава.

«Боец пока передвигается на костылях», — сообщает телеканал «360».

По словам директора клиники, восстановительный процесс у Монсона начался быстро, уже на шестой день боец сам смог ходить.

Ранее News.ru писал, что боец смешанного стиля (MMA) и российский депутат Джефф Монсон перенёс операцию на повреждённом суставе. Операция, которую провёл травматолог-ортопед Андрей Филиппов, длилась 45 минут.


#ДжеффМонсон #БОЛЬНИЦА
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