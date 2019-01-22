Джефф Монсон выписался из больницы

Бойца ММА Джеффа Монсона выписали из частной клиники Миасса в Челябинской области. Там ему сделали операцию по замене тазобедренного сустава.
«Боец пока передвигается на костылях», — сообщает телеканал «360».
По словам директора клиники, восстановительный процесс у Монсона начался быстро, уже на шестой день боец сам смог ходить.
Ранее News.ru писал, что боец смешанного стиля (MMA) и российский депутат Джефф Монсон перенёс операцию на повреждённом суставе. Операция, которую провёл травматолог-ортопед Андрей Филиппов, длилась 45 минут.