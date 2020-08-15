Двукратный олимпийский чемпион признался в употреблении наркотиков

https://static.news.ru/photo/62271bf2-deed-11ea-bdd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/jantelov1

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг, завершивший карьеру в 2018 году, сознался в употреблении кокаина и заявил о готовности признать вину на суде.

Я совершил большую ошибку. Прошлой ночью меня остановила полиция. Я ехал слишком быстро. И меня отвезли на анализ крови. В моём доме полиция обнаружила небольшое количество кокаина, — написал в Instagram 34-летний спортсмен.

По словам лыжника, во время расследования уголовного дела он возьмёт всю ответственность на себя. Нортуг заявил, что он в отчаянии, боится того, что ему принесёт будущее, и сожалеет, что разочаровал многих людей.

Петтер Нортуг завершил спортивную карьеру в декабре 2018 года. Решение он объяснил тем, что из-за проблем со здоровьем перестал быть конкурентоспособным на лыжне. Норвежец является рекордсменом среди мужчин по количеству золотых медалей на чемпионатах мира по лыжным гонкам. Нортуг побеждал во всех шести современных дисциплинах — личном и командном спринте, гонке на 15 км, скиатлоне на 30 км, марафоне на 50 км и эстафете 4 × 10 км. На Олимпиадах спортсмен завоевал четыре медали — все на Играх-2010 в Ванкувере. Также он дважды выигрывал в общем зачёте Кубка мира — в 2010 и 2013 годах.

Ранее военнослужащий из Колдстримской гвардии (подразделения, охраняющего королеву Великобритании Елизавету II) был помещён под арест после обвинения в хранении наркотиков. Задержание провела Королевская военная полиция. В комнате гвардейца в казармах Веллингтона при Букингемском дворце и в его автомобиле обнаружены девять пакетов с кокаином и кетамином. Военнослужащий отстранён от своих церемониальных обязанностей, писал NEWS.ru.