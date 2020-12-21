Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг получил семь месяцев тюрьмы

https://static.news.ru/photo/17dfefc4-43a6-11eb-ba4a-fa163e074e61_660.jpg Петтер Нортуг Фото: Vegard Wivestad /Keystone Press Agency/Global Look Press

Тринадцатикратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг получил семь месяцев тюрьмы за хранение наркотических средств и нарушение ПДД. Спортсмен также был пожизненно лишён водительских прав.

Нортуг был задержан за превышение скорости. Во время обысков в его доме был найден кокаин, однако полиция установила, что во время вождения автомобиля он не был под воздействием алкоголя или наркотиков, сообщает NRK. Обвинение запросило для лыжника восемь месяцев лишения свободы, защита настаивала на шести месяцах заключения.

Петтер Нортуг завершил спортивную карьеру в 2018 году. 34-летний спортсмен завоевал две золотые медали, серебро и бронзу на зимней Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году. На счету Нортуга также 13 золотых (рекорд среди мужчин) и три серебряные медали чемпионатов мира и две победы в общем зачёте Кубка мира.

Как сообщал NEWS.ru, американский суд не стал арестовывать за вождение в нетрезвом виде Кэролайн Байден — племянницу избранного президента США Джо Байдена. Женщина была задержана в городе Лоуэр-Мерион в штате Пенсильвания в августе 2019 года — она попала в ДТП, её автомобиль врезался в дерево. При себе у неё не было водительского удостоверения, кроме того, она не могла внятно ответить на вопросы прибывших на место сотрудников полиции.