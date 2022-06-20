Двукратная олимпийская чемпионка совершила каминг-аут

Фото: Manu Palomeque/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Келли Холмс

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на средние дистанции Келли Холмс совершила каминг-аут, сообщает Mirror. 52-летняя британка призналась, что ей нужно было сделать это сейчас ради себя. Легкоатлетка подчеркнула, что волнуется, когда говорит об этом.

Было одиноко. Я чувствовала себя так, будто застряла в мире, где не могу ни с кем поговорить. И как человек, который внимательно относится к психическому здоровью, хочу сказать, что об этом важно говорить, хотя сама я этого не делала, — заявила Холмс.

Холмс побеждала на Играх-2004 в Афинах на дистанциях 800 и 1500 метров. Она также завоевала бронзовую медаль на 800-метровке на Олимпиаде-2000 в Сиднее.

В конце 2021 года футболист австралийской «Аделаиды Юнайтед» Джошуа Кавалло публично заявил о нетрадиционной сексуальной ориентации. Он стал первым действующим профессиональным футболистом, решившимся на такой шаг.