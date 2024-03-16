Двух лыжниц госпитализировали на чемпионате России «Матч ТВ»: две лыжницы госпитализированы после падения на чемпионате России

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Двух лыжниц госпитализировали после падения на спринтерской гонке в рамках чемпионата России, сообщает «Матч ТВ». Сначала упала 17-летняя спортсменка Полина Антипина, следом за ней — Виктория Невьянцева.

Видел, что она (Антипина. — NEWS.ru) упала, после чего вызвали снегоход, чтобы ее увезти. Медики должны были ее обследовать, — заявил тренер сборной России Юрий Бородавко.

На зимней Спартакиаде в Сочи во время старта лыжниц произошел массовый завал спортсменок, в результате чего гонку не смогли завершить 14 участниц забега. По данным Telegram-канала Readovka, причиной стали плохие погодные условия — в регионе наблюдалась сильная снежная буря. Синоптики сообщали о плохих погодных условиях, однако организаторы спортивного мероприятия отказались отменять гонку.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщала, что серьезные травмы получили две лыжницы. Инцидент произошел на дистанции 10 километров, пострадавших госпитализировали, уточнила она.

Ранее на Всероссийской спартакиаде, проходившей в Златоусте Челябинской области, произошла массовая драка с участием зрителей и Деда Мороза во время соревнований по биатлону. Конфликт вспыхнул из-за того, что зрители не смогли поделить дорогу при выходе со стадиона.