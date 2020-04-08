Двоих российских спортсменов наказали за нарушение антидопинговых правил

https://static.news.ru/photo/80926d6c-7985-11ea-bc6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Двое российских легкоатлетов дисквалифицированы в связи с нарушением антидопинговых правил. Соответствующие решения были приняты Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА) на основании и во исполнение решения РУСАДА.

Речь идёт о бегунье Александре Степановой и прыгуне в длину Дмитрии Бобкове. Степанова была уличена в сотрудничестве с дисквалифицированным тренером, а Бобков — в приёме запрещённых препаратов.

Все достижения бегуньи аннулируются, начиная с 15 ноября 2018 года. Прыгун дисквалифицируется сроком на два года с 3 марта 2020-го, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства.

Ранее NEWS.ru писал, что ВФЛА дисквалифицировала на год бегунов Рудольфа Верховых, Андрея Исайчева и Анну Князеву-Широкову. Таким образом спортсменов наказали за работу с пожизненно отстранённым тренером Владимиром Казариным.