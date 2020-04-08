Двоих российских спортсменов наказали за нарушение антидопинговых правил

Двое российских легкоатлетов дисквалифицированы в связи с нарушением антидопинговых правил. Соответствующие решения были приняты Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА) на основании и во исполнение решения РУСАДА.
Речь идёт о бегунье Александре Степановой и прыгуне в длину Дмитрии Бобкове. Степанова была уличена в сотрудничестве с дисквалифицированным тренером, а Бобков — в приёме запрещённых препаратов.
Все достижения бегуньи аннулируются, начиная с 15 ноября 2018 года. Прыгун дисквалифицируется сроком на два года с 3 марта 2020-го,
Ранее NEWS.ru писал, что ВФЛА дисквалифицировала на год бегунов Рудольфа Верховых, Андрея Исайчева и Анну Князеву-Широкову. Таким образом спортсменов наказали за работу с пожизненно отстранённым тренером Владимиром Казариным.
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