Двое российских тяжелоатлетов дисквалифицированы за допинг на четыре года

Российские тяжелоатлеты, двукратные чемпионы Европы Олег Чен и Давид Беджанян дисквалифицированы на четыре года. Они отстранены за нарушения антидопинговых правил.
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О положительных допинг-тестах спортсменов стало известно в июне 2020 года, вместе с ними в нарушении антидопингового законодательства обвинялась трёхкратная чемпионка мира Надежда Евстюхина. При этом с августа 2019 года они уже были временно отстранены по подозрению в другом случае употребления запрещённых препаратов. Евстюхина в итоге была дисквалифицирована на два года — до 18 июня 2020-го.
Как ранее писал NEWS.ru, экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) и депутат Государственной думы Владимир Драчёв рассказал, когда ждать результатов проверки массового отказа спортсменов выходить на старт на соревнованиях «Ижевская винтовка» после приезда допинг-офицеров. В декабре 2020 года 33 биатлониста-юниора не вышли на старт.