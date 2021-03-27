Двое российских тяжелоатлетов дисквалифицированы за допинг на четыре года

https://static.news.ru/photo/42ac74a6-8fd3-11eb-ba4f-96000091f725_660.jpg Олег Чен Фото: chenoleg/instagram.com

Российские тяжелоатлеты, двукратные чемпионы Европы Олег Чен и Давид Беджанян дисквалифицированы на четыре года. Они отстранены за нарушения антидопинговых правил.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Международную федерацию тяжёлой атлетики (IWF). Уточняется, что срок наказания Чена отсчитывается с 15 ноября 2017 года и истечёт 15 ноября 2021 года. Беджанян же отстранён от соревнований до 9 декабря 2021 года.

О положительных допинг-тестах спортсменов стало известно в июне 2020 года, вместе с ними в нарушении антидопингового законодательства обвинялась трёхкратная чемпионка мира Надежда Евстюхина. При этом с августа 2019 года они уже были временно отстранены по подозрению в другом случае употребления запрещённых препаратов. Евстюхина в итоге была дисквалифицирована на два года — до 18 июня 2020-го.

Как ранее писал NEWS.ru, экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) и депутат Государственной думы Владимир Драчёв рассказал, когда ждать результатов проверки массового отказа спортсменов выходить на старт на соревнованиях «Ижевская винтовка» после приезда допинг-офицеров. В декабре 2020 года 33 биатлониста-юниора не вышли на старт.