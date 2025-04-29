Две трети болельщиков заявили, что готовы заменить тренера во время матча

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Почти 70% болельщиков считают, что в нужный момент они готовы взять инициативу и заменить тренера, если видят, что что-то идет не так или команда терпит неудачу. Особенно активны 33% — те, кто время от времени задумывается о смене наставника во время игры, — и 12%, которые хотели бы делать это постоянно, без перерыва. Еще 13% болельщиков готовы вмешиваться редко, по мере необходимости, подтверждают данные исследования OLIMPBET.

При этом почти половина опрошенных призналась, что у них нет официального права командовать тренером или спортсменами — ведь это не их место, и они это прекрасно понимают.

Чаще всего россияне хотят командовать во время футбольных матчей. Этим занимаются 42% опрошенных. На втором месте идет хоккей — его любят 19%, а на третьем — баскетбол (12%). Те, кто уверен, что имеют право указывать спортсменам, объясняют свою активность двумя причинами. Первое — они настоящие фанаты, преданные команде и спортсменам (20%). А второе — они считают, что разбираются в спорте лучше тренеров, и потому их советы более ценны (12%).

По данным опроса, половина тех, кто любит давать советы во время матча, убеждены, что их рекомендации действительно помогают команде или спортсменам. Почти каждый второй (45%) готов делиться своими советами совершенно бесплатно. Но есть и те, кто видит в этом возможность заработать, — 18% хотели бы получать за советы около 50 тысяч рублей в месяц, а еще 17% — от 50 до 100 тысяч.

Что касается кардинальных решений — заменить спортсмена в самый ответственный момент (пенальти, буллит, штрафной за секунду до финала), — то только каждый четвертый респондент всерьез рассматривает такую возможность. Из них 43% считают, что у них есть хорошие шансы — вероятность успеха у них от 50% и выше. Остальные же объясняют свою неготовность или страх по разным причинам: 35% — не в форме или не подготовлены, 22% — морально не готовы, а 18% — просто боятся провала.

Интересно, что в 42% случаев болельщики считают, что проигрыш команды — это их личная вина, ведь они не поддерживали или не верили в спортсменов и тренеров. Еще 32% считают, что виноваты тренеры — их неправильные тактики или решения. В 23% случаях виноваты внешние обстоятельства — погода, судьи, травмы и так далее. И только 8% признают свою вину за плохую поддержку или недостаточную эмоциональную отдачу, которая могла бы помочь команде выиграть.

Ранее болельщики клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» встретили овациями новое достижение российского капитана команды Александра Овечкина. Он обошел Фила Эспозито по набранным очкам в лиге.