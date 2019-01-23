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Две чемпионки Игр-2016 попались на допинге

Сукания Срисурат Cheong Kam Ka/Xinhua/Global Look Press

Сукания Срисурат

спорт [ версия для печати ]

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) объявила о временном отстранении четырёх тяжелоатлеток из Таиланда. Их допинг-пробы, взятые в Ашхабаде на чемпионате мира 2018 года, дали положительный результат.

В нарушении антидопинговых правил, как сообщает пресс-служба IWF, подозреваются Сукания Срисурат (до 55 кг), Сопита Танасан (до 48 кг), Тхуня Сукхароен (до 45 кг) и Читчанок Пулсабакул (свыше 87 кг). Первые две из них — чемпионки Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, первые три из них — чемпионки мира 2018 года.

У Срисурат, Танасан и Сукхароен обнаружен экзогенный тестостерон, а у Пулсабсакул — экзогенный андростан.

Ранее News.ru сообщал, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сохранило за Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) статус соответствия.


#допинг #тяжелаяатлетика #чемпионатмирапотяжелойатлетике
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