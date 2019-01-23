Две чемпионки Игр-2016 попались на допинге

https://news.ru/storage/news/31a3b10bc32779de185093ddd542099a/09386cc6-d9c0-4d26-8f73-c806f61ad262_850.jpg Cheong Kam Ka/Xinhua/Global Look Press

Сукания Срисурат

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) объявила о временном отстранении четырёх тяжелоатлеток из Таиланда. Их допинг-пробы, взятые в Ашхабаде на чемпионате мира 2018 года, дали положительный результат.

В нарушении антидопинговых правил, как сообщает пресс-служба IWF, подозреваются Сукания Срисурат (до 55 кг), Сопита Танасан (до 48 кг), Тхуня Сукхароен (до 45 кг) и Читчанок Пулсабакул (свыше 87 кг). Первые две из них — чемпионки Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, первые три из них — чемпионки мира 2018 года.

У Срисурат, Танасан и Сукхароен обнаружен экзогенный тестостерон, а у Пулсабсакул — экзогенный андростан.

Ранее News.ru сообщал, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сохранило за Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) статус соответствия.