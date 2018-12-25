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Дважды чемпионка ОИ Зайцева обратилась к Шипулину

Ольга Зайцева Alexander Chernykh/Global Look Press

Ольга Зайцева

спорт [ версия для печати ]

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева пожелала завершившему карьеру Антону Шипулину удачи в дальнейших делах.

«Антоша!!! Не раз мы стояли на пьедестале вместе, и рядом с пьедесталом. Классное было время и команда! Правда? Сказать жаль, что ты закончил — ничего не сказать. Хочу пожелать тебе на новом жизненном этапе удачи! И ещё больше реализоваться, чем в профессиональной карьере спортсмена! Не потеряться! Найти себя! Жизнь прекрасна! Наслаждайся!!!» — написала спортсменка в Instagram.

Спортсмен объявил о завершении спортивной карьеры 25 декабря.

Губерниев отреагировал на уход Шипулина из спорта, сообщал News.ru.


#биатлон #АнтонШипулин
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