Дважды чемпионка ОИ Зайцева обратилась к Шипулину

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева пожелала завершившему карьеру Антону Шипулину удачи в дальнейших делах.

«Антоша!!! Не раз мы стояли на пьедестале вместе, и рядом с пьедесталом. Классное было время и команда! Правда? Сказать жаль, что ты закончил — ничего не сказать. Хочу пожелать тебе на новом жизненном этапе удачи! И ещё больше реализоваться, чем в профессиональной карьере спортсмена! Не потеряться! Найти себя! Жизнь прекрасна! Наслаждайся!!!» — написала спортсменка в Instagram.