https://static.news.ru/photo/dd43ea42-6d5d-11ea-a623-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Саблист сборной России Дмитрий Даниленко и проживающая с ним шпажистка сборной Дарья Мартынюк могли заразиться COVID-19 на состязаниях в Европе. Об этом заявил представитель мужской национальной команды.

По словам Даниленко, его сборная выступала на этапе Кубка мира в Люксембурге, соревнования завершились 8 марта. У Мартынюк этот же день был последним на гран-при в Венгрии. Там выступали шесть спортсменов из Азии, у которых по возвращению домой выявили коронавирус, сообщает РИА Новости.

Вернувшиеся из Европы москвичи Даниленко и Мартынюк находились на карантине в Химках. У спортсмена повышенная температура держится три последних дня, у спортсменки — два.

Не могу сказать, что кто-то из нас чувствует себя плохо. Просто кашель появился и повышенная температура — 37 градусов и чуть выше. Вчера был последний день моего карантина, температура по-прежнему повышена, — отметил саблист.

Даниленко добавил, что они вызывали скорую, врач осмотрел их и не услышал в лёгких хрипов. При этом посоветовал спортсменам ехать по месту прописки, в Москву, и вызывать специальную службу. Даниленко и Мартынюк намерены сдать анализы, чтобы убедиться, что они не больны коронавирусом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские специалисты рассказали о возможности протестировать всех желающих на коронавирус. Пока в бесплатном режиме диагностику на заболевание проходят те, кто вернулся из-за границы, и те, кто контактировал с ними. Людям молодого и среднего возраста, у которых есть симптомы ОРВИ, но нет одышки, высокой температуры, советуют самоизолироваться дома и лечиться доступными средствами.