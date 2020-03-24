Саблист сборной России Дмитрий Даниленко и проживающая с ним шпажистка сборной Дарья Мартынюк могли заразиться COVID-19 на состязаниях в Европе. Об этом заявил представитель мужской национальной команды.
По словам Даниленко, его сборная выступала на этапе Кубка мира в Люксембурге, соревнования завершились 8 марта. У Мартынюк этот же день был последним на гран-при в Венгрии. Там выступали шесть спортсменов из Азии, у которых по возвращению домой выявили коронавирус,
Вернувшиеся из Европы москвичи Даниленко и Мартынюк находились на карантине в Химках. У спортсмена повышенная температура держится три последних дня, у спортсменки — два.
Не могу сказать, что кто-то из нас чувствует себя плохо. Просто кашель появился и повышенная температура — 37 градусов и чуть выше. Вчера был последний день моего карантина, температура по-прежнему повышена, — отметил саблист.
Даниленко добавил, что они вызывали скорую, врач осмотрел их и не услышал в лёгких хрипов. При этом посоветовал спортсменам ехать по месту прописки, в Москву, и вызывать специальную службу. Даниленко и Мартынюк намерены сдать анализы, чтобы убедиться, что они не больны коронавирусом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российские специалисты рассказали о возможности протестировать всех желающих на коронавирус. Пока в бесплатном режиме диагностику на заболевание проходят те, кто вернулся из-за границы, и те, кто контактировал с ними. Людям молодого и среднего возраста, у которых есть симптомы ОРВИ, но нет одышки, высокой температуры, советуют самоизолироваться дома и лечиться доступными средствами.
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