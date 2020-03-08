https://static.news.ru/photo/86fc64f2-610a-11ea-99ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: BEAUTIFUL SPORTS/U. Fassbender/Global Look Press

В течение марта в Испании и Франции должны были пройти два этапа Гран-при по художественной гимнастике. Однако соревнования были отменены из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщается на официальных страницах Гран-при в социальных сетях.

Соревнования в Испании должны были пройти с 13 по 15 марта. Проведение этого этапа перенесли на более поздние даты. Во французском Тьере Гран-при изначально запланировали на 26-30 марта. Этот этап на данный момент отменён.

Исходя из официальной информации, в Испании зафиксировано 374 случая заболевания коронавирусом. Пять из них — смертельные. Во Франции зафиксировано 613 случаев заражения и девять смертей.

По данным на 8 марта, коронавирусом в мире заразились более 106 тысяч заразились, 3,5 тысячи умерли, почти 60 тысяч выздоровели.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Венгрии отменили церемонию 15 марта в Будапеште по случаю Дня начала революции и освободительной борьбы 1848–1849 годов из-за распространения коронавируса.