Дубинина: слова Шаботовой о допинге — неудачная шутка

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Антонина Дубинина

News.ru пообщался с фигуристкой сборной Сербии

Сербская фигуристка Антонина Дубинина после проката короткой программы на чемпионате Европы в Минске заявила, что немного ошиблась во время исполнения первого прыжка. Также 22-летняя спортсменка назвала свои цели на турнир.

— Как вам местный лёд?

— На первых тренировках он был, как мне показалось, плохой: крошился, был жёстким — ехать трудно. А сейчас он был отличным просто, претензий нет.

— Вам трёх баллов не хватило до лучшего результата сезона. Прокатом остались довольны?

— Тут больше сказывается волнение, поэтому было трудно дотянуть до лучшего результата. Ответственность сказывается, она и не позволяет в полной мере наслаждаться катанием.

— Что с вашими недокрутами?

— Недокрутила первый прыжок, поэтому и недосчиталась нескольких важных баллов.

— Сказалась ли эта ошибка?

— Волнения из-за этого не было, так как такое у меня происходит не в первый раз (улыбается). Это не такая грубая ошибка, не было ни бабочки, ни падения.

— Соберётесь на вторую часть программы?

— Туда ещё надо квалифицироваться, так что давайте просто подождём окончания всех прокатов в короткой программе. Сергей Лантюхов/News.ru

— Какие задачи ставите перед собой на турнир?

— Самая первая моя цель — пройти во второй соревновательный день. Если я туда прохожу, будем уже себе обозначать какое-то конкретное место в таблице.

— Доводилось ли раньше кататься на таких больших аренах? Не давил ли зал?

— Это не самый большой стадион в моей карьере, а вот поддержка была очень хорошей. Мне понравилось.

— В Сербии зрители ходят на фигурное катание?

— Несколько дней назад как раз выступала на одном местном соревновании, был контрольный прокат. Зрители меня очень тепло приняли.

— Популярен ли ваш вид спорта в Сербии?

— Нет, к сожалению. Там больше предпочтения отдаётся баскетболу, теннису и футболу, а фигурное катание несколько обособленно.

— Многие считают, что есть русские фигуристки и все остальные. Так говорят именно про чемпионат Европы. Есть ли такое ощущение?

— Да. Это всё получается за счёт того, что в России среди девочек очень большая конкуренция. Они бьются за путёвки на крупные турниры. Приходится держать высокую планку, чтобы никто к ним не приближался. Те, кто не может выдержать данную конкуренцию, заканчивают или меняют вид фигурного катания. Уходят в пары, к примеру. Или пробуют выступать за другую страну.

— Вы уже несколько дней провели в Минске. Какие первые ощущения от города?

— Я раньше тоже тут была — осенью приезжала на соревнования. Но по городу мы не гуляли, не было пока такой возможности. Видела лишь дорогу от аэропорта до гостиницы. Мне кажется, удалось увидеть достаточно много, город меня впечатлил, очень ухожено. Ожидала худшего. TulupRu/youtube.com Анастасия Шаботова

— Несколько дней назад российская фигуристка Анастасия Шаботова сказала, что без допинга нельзя победить. Как вы относитесь к её словам?

— Она — ребёнок, нельзя к её словам относиться серьёзно. Думаю, это всё было сказано в шутку. Её трансляцию не смотрела. Естественно, допинг никто не принимает, за этим очень жёстко все следят. Он нам просто не нужен.

— Но после её слов могут начать проверять всех россиян.

— Ну как её слова можно воспринимать всерьёз? Это маленький ребёнок. Всех проверяют большое количество раз, так что, если бы реально кто-то что-то принимал, давно бы нашли.