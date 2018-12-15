Друзья ждут скорого освобождения Кокорина

Друзья Александра Кокорина не исключают, что он, а также Павел Мамаев могут выйти из СИЗО до Нового года. Защита, изучив результаты судмедэкспертизы, намерены потребовать немедленного освобождения футболистов.
Об этом «РИА Новости» заявила спортивный менеджер и давняя подруга Кокорина Дарья Шишканова.
Адвокаты указывают на материалы, которые помогут сразу освободить ребят из-под стражи. Защита рассчитывает, что следователи поступят добросовестно и прикрепят новые данные к делу во время заседания Мосгорсуда. 18 декабря должны рассмотреть жалобу на продление ареста футболистам.
14 декабря адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что фигуранты уголовного дела о драке в Москве нанесли потерпевшим лёгкий вред здоровью. Это установили судмедэксперты, писал News.ru.