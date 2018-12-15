USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,248 $   Brent58.28 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C16:44
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Друзья ждут скорого освобождения Кокорина

Максим Григорьев/ТАСС

спорт [ версия для печати ]

Друзья Александра Кокорина не исключают, что он, а также Павел Мамаев могут выйти из СИЗО до Нового года. Защита, изучив результаты судмедэкспертизы, намерены потребовать немедленного освобождения футболистов.

Об этом «РИА Новости» заявила спортивный менеджер и давняя подруга Кокорина Дарья Шишканова.

Адвокаты указывают на материалы, которые помогут сразу освободить ребят из-под стражи. Защита рассчитывает, что следователи поступят добросовестно и прикрепят новые данные к делу во время заседания Мосгорсуда. 18 декабря должны рассмотреть жалобу на продление ареста футболистам.

14 декабря адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что фигуранты уголовного дела о драке в Москве нанесли потерпевшим лёгкий вред здоровью. Это установили судмедэксперты, писал News.ru.


#драка #АлександрКокорин #ПавелМамаев
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
спорт 14:24, 15 декабря 2018
Романцев призвал дать Кокорину и Мамаеву шанс
спорт 15:26, 14 декабря 2018
Следователи заканчивают работу по делу Кокорина и Мамаева
спорт 16:16, 13 декабря 2018
Мамаев одарил супругу Алану цветами из СИЗО
Лента новостей
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» умер в больнице
происшествия 16:19
Школьница включила новогоднюю гирлянду и попала в больницу
спорт 16:15
Экс-форвард «Спартака» и ЦСКА отправился в Корею
общество 16:15
Законопроект о новостных агрегаторах прошёл первое чтение
экономика 16:15
Цена на нефть падает из-за размолвок в ОПЕК
спорт 16:14
«Ростов» поддержал уволенного Моуринью
в мире 16:06
Кравчук: в случае вторжения на Украину Россия исчезнет
Другие новости
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
спорт 16:15
Экс-форвард «Спартака» и ЦСКА отправился в Корею
спорт 16:14
«Ростов» поддержал уволенного Моуринью
спорт 15:52
Футбольный клуб «Кубань» признали банкротом
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top