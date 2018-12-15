Друзья ждут скорого освобождения Кокорина

https://news.ru/storage/news/d898b2fc98ca88a5fc413687cb1efb15/9bbe2715-efd0-4bb1-850b-e05dffb0057f_850.jpg Максим Григорьев/ТАСС

Друзья Александра Кокорина не исключают, что он, а также Павел Мамаев могут выйти из СИЗО до Нового года. Защита, изучив результаты судмедэкспертизы, намерены потребовать немедленного освобождения футболистов.

Об этом «РИА Новости» заявила спортивный менеджер и давняя подруга Кокорина Дарья Шишканова.

Адвокаты указывают на материалы, которые помогут сразу освободить ребят из-под стражи. Защита рассчитывает, что следователи поступят добросовестно и прикрепят новые данные к делу во время заседания Мосгорсуда. 18 декабря должны рассмотреть жалобу на продление ареста футболистам.

14 декабря адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что фигуранты уголовного дела о драке в Москве нанесли потерпевшим лёгкий вред здоровью. Это установили судмедэксперты, писал News.ru.