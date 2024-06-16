Драку футбольных фанатов разнимали 200 полицейских The Guardian: болельщики сборной Англии подрались с сербскими фанатами

Фото: Daniela Porcelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фанаты сборной Англии по футболу напали на сербских болельщиков перед матчем первого тура Евро — 2024, передает The Guardian. По данным газеты, столкновение завершилось только после прибытия на место драки более 200 полицейских.

Английские болельщики в преддверии матча зашли в один из баров, где расположились сербские визави. В какой-то момент между группами фанатов вспыхнул конфликт. В результате драки пострадал один из сотрудников правоохранительных органов и болельщик из Бирмингема. Последний получил серьезную травму головы, медики наложили ему повязку.

Ранее в Гамбурге мужчина с топором напал на полицейских рядом с одной из главных туристических улиц города — Репербан, пишет Bild. По данным газеты, стражам порядка пришлось открыть огонь, злоумышленника нейтрализовали, информации о его состоянии нет.

Как стало известно изданию, инцидент произошел возле скопления болельщиков сборной Нидерландов, которая 16 июня играла с Польшей в рамках проходящего чемпионата Европы по футболу. По информации СМИ, мужчина проявлял агрессию в отношении правоохранителей, полицейские сначала применили перцовый баллончик, а затем открыли огонь. Злоумышленника удалось ранить, при этом остается неизвестным, что послужило мотивом нападения на стражей порядка.