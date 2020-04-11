Драчёв выступил против Королькевича и Кабукова в сборной РФ по биатлону

https://static.news.ru/photo/e2376e5a-7c0a-11ea-af37-fa163e074e61_660.jpg Владимир Драчёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв выступает против работы в сборной страны иностранных специалистов — словенско-белорусского тренера Владимира Королькевича и экс-наставника национальной команды Казахстана Роберта Кабукова.

В России много специалистов. Считаю, что и Сергей Белозёров, и Михаил Шашилов, чьи воспитанники показывают хорошие результаты, могут справиться с этой работой, — приводит слова руководителя СБР ТАСС.

Он добавил, что знаком с деятельностью Кабукова и Королькевича, поэтому не хочет видеть специалистов в тренерском штабе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимира Польховского назначат на должность главного тренера российской сборной по биатлону в сезоне-2020/21. По данным пресс-службы Союза биатлонистов РФ, его кандидатуру направят в Министерство спорта на согласование. На этом посту Польховский сменит Анатолия Хованцева.