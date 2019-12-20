https://static.news.ru/photo/95fcd49a-241b-11ea-9640-fa163e074e61_660.jpg Владимир Драчёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не рассматривает ничьи показания, кроме бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Решение исполкома WADA строится только на показаниях Родченкова, его мнение считается главным, приоритетным. Пусть разберутся, посмотрят, что наши следственные органы нашли, — цитирует Драчёва РИА Новости.

Исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

Ранее СКР нашёл доказательства вмешательства Родченкова в базу данных московской лаборатории. По данным ведомства, он передал WADA альтернативный экземпляр электронного архива, подлинность которого вызывает сомнения, писал NEWS.ru.