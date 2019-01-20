USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,606.62 $
МОСКВА-4°C17:24
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Драчёв обсудил Логинова с президентом IBU

Владимир Драчёв Сергей Булкин/News.ru

Владимир Драчёв

спорт [ версия для печати ]

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о встрече с главой Международного союза биатлонистов (IBU) шведом Олле Далином.

В ходе встречи поднимался вопрос травли россиянина Александра Логинова из-за употребления запрещённых препаратов в прошлом. Биатлонист отбыл двухлетнюю дисквалификацию и вернулся в спорт в 2016 году. Ведущие биатлонисты мира, в частности, француз Мартен Фуркад и норвежцы братья Бё, высказались за то, чтобы Логинов принёс извинения. Они отказались принимать его победу в спринте на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Надеюсь, в ближайшее время вся шумиха вокруг Логинова закончится», — приводит слова Драчёва «Спорт-Экспресс».

Глава СБР добавил, что общение с Далином длилось полтора часа.

Логинов в завершившемся масс-старте на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге занял 17-е место.

Как писал News.ru, россияне провалили масс-старт на КМ по биатлону.


#биатлон #АлександрЛогинов
самое читаемое
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг
шоу-бизнес
Стаса Садальского «трясёт от бездарного» Максима Галкина


читайте также
спорт 16:36, 20 января 2019
Большунов упустил золото на КМ по лыжным гонкам
спорт 16:08, 20 января 2019
Французы подали протест на результаты масс-старта на КМ
спорт 15:44, 20 января 2019
Бестемьянова оценила шансы Загитовой выиграть ЧЕ
Лента новостей
в мире 17:22
Эрдоган: турецкую армию невозможно сломить
в мире 17:22
Социалисты Украины выдвинули кандидата в президенты
общество 17:18
Снесена стена уральского дома, где произошёл взрыв
спорт 17:16
Член МОК: к России относятся предвзято из-за Путина
в мире 17:10
Власти Франции решили ввести налог для интернет-гигантов
Другие новости
спорт 17:16
Член МОК: к России относятся предвзято из-за Путина
спорт 16:36
Большунов упустил золото на КМ по лыжным гонкам
спорт 16:08
Французы подали протест на результаты масс-старта на КМ
спорт 15:44
Бестемьянова оценила шансы Загитовой выиграть ЧЕ
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top