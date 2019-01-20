Драчёв обсудил Логинова с президентом IBU

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Владимир Драчёв

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о встрече с главой Международного союза биатлонистов (IBU) шведом Олле Далином.

В ходе встречи поднимался вопрос травли россиянина Александра Логинова из-за употребления запрещённых препаратов в прошлом. Биатлонист отбыл двухлетнюю дисквалификацию и вернулся в спорт в 2016 году. Ведущие биатлонисты мира, в частности, француз Мартен Фуркад и норвежцы братья Бё, высказались за то, чтобы Логинов принёс извинения. Они отказались принимать его победу в спринте на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Надеюсь, в ближайшее время вся шумиха вокруг Логинова закончится», — приводит слова Драчёва «Спорт-Экспресс».

Глава СБР добавил, что общение с Далином длилось полтора часа.

Логинов в завершившемся масс-старте на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге занял 17-е место.

Как писал News.ru, россияне провалили масс-старт на КМ по биатлону.