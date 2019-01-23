Драчёв открестился от травли Бабикова

Биатлонист Антон Бабиков не попал в состав сборной России на шестой этап Кубка мира в Антхольце по спортивному принципу. Об этом заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
«Есть стратегия развития и выступлений на международных соревнованиях! На основании этого и было принято совместное решение! Никто никого не притесняет!» — написал Драчев в Instagram.
На этапе Кубка IBU в немецком Арбере Бабиков выиграл гонку преследования и взял бронзу в спринте. В декабре Антон попал под огонь критики Драчева, якобы отказавшись от эстафеты в Хохфильцене.
Ранее News.ru сообщал, как сам Бабиков отреагировал на своё отсутствие в составе сборной на итальянский этап Кубка мира.