Драчёв открестился от травли Бабикова

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Антон Бабиков

Биатлонист Антон Бабиков не попал в состав сборной России на шестой этап Кубка мира в Антхольце по спортивному принципу. Об этом заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

«Есть стратегия развития и выступлений на международных соревнованиях! На основании этого и было принято совместное решение! Никто никого не притесняет!» — написал Драчев в Instagram.

На этапе Кубка IBU в немецком Арбере Бабиков выиграл гонку преследования и взял бронзу в спринте. В декабре Антон попал под огонь критики Драчева, якобы отказавшись от эстафеты в Хохфильцене.

Ранее News.ru сообщал, как сам Бабиков отреагировал на своё отсутствие в составе сборной на итальянский этап Кубка мира.