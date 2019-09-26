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Капитан национальной команды по регби Василий Артемьев после поражения от сборной Самоа (9:34) заявил, что сборная России приехала на Кубок мира по регби в Японию, чтобы завоевать уважение.

Мы приехали в Японию с одной целью — получить уважение, показать, насколько мы преданы игре и насколько можем быть сильны. Мне кажется, что мы на правильном пути к этой цели,...