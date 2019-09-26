Сильный ливень осложнил проведение спортивных состязаний в английском Йоркшире, многие велогонщики упали во время заезда.
Не удалось избежать этого и чемпиону Европы датчанину Йохану Прайс-Пейтерсену.
Внезапно я оказался в большом бассейне с водой. Я никогда не испытывал такого раньше. Это было слишком экстремально. Мне кажется, гонку надо было отменить или дождаться, пока высохнут эти ужасные лужи, и ливень немного стихнет, — цитирует спортсмена «Ридус».
Как писал News.ru ранее, женская сборная России по велоспорту на шоссе не смогла завоевать дополнительную олимпийскую квоту на Игры-2020 в Токио в гонке с раздельного старта. Россиянка Анастасия Чурсина на проходящем в британском Йоркшире чемпионате мира показала 19-е время в «разделке», а её соотечественница Мария Новолодская — 44-е. Этого результата оказалось недостаточно для завоевания дополнительной квоты на Олимпийские игры.