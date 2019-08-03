https://static.news.ru/photo/b515df84-b670-11e9-9a44-fa163e074e61_660.jpg Ди Джей Купер Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Журналисты узнали подробности дисквалификации американского баскетболиста Ди Джей Купера. Он в 2018 году на два года был отстранён от любимой игры за подмену допинг-пробы.

Спортсмен, известный по выступлениям за российский «Енисей», оказался не очень изобретательным. Желание играть за команду Боснии и Герцеговины подвигло Купера на сдачу допинг-офицерам не своей мочи, а супруги. В ней при проверке был найден гормон, указывающий на беременность, сообщает « Лента.ru ».

В Международной федерации баскетбола (ФИБА) не поверили, что Купер находится в интересном положении, и дисквалифицировали его до 20 июня 2020 года.

Ранее News.ru сообщал, что супруга баскетболиста НБА Лоренцена Райта спустя девять лет призналась в убийстве мужа. Женщину признали виновной и приговорили к 30 годам тюрьмы. Тело Райта было найдено 28 июля 2010 года в Кольервилле, где он проживал вместе с супругой Шеррой. Со слов матери баскетболиста, его жена была заинтересована в получении страховой выплаты после смерти мужа в размере $1 млн.