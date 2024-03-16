Домнина рассказала, как спасала себя в тяжелые дни болезни Костомарова Домнина запрещала себе думать о худшем, когда Костомаров был болен

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Оксана Домнина и Роман Костомаров

Фигуристка Оксана Домнина в интервью Юлии Меньшовой призналась, что она запрещала себе думать о будущем, когда ее муж фигурист Роман Костомаров оказался на грани жизни и смерти. По ее словам, умение отказываться от негативных прогнозов помогало ей сохранять свое состояние в кризисный момент.

Тогда я не знала, что Роман встанет на ноги, что он пойдет. В самые первые моменты вопросы о том, как жить, что будет дальше... Я говорила себе стоп. Когда ты начинаешь думать о том, что будет потом — это очень разрушающе. Оборачиваясь назад, я понимаю, что это мне очень сильно помогало. Помогло умение сказать себе: «Стоп, мы об этом не думаем. Мы думаем о том, что есть сегодня. Завтра будет по-другому. Завтра будет лучше. Не знаю как, но будет», — сказала Домнина.

8 марта состоялась широкая премьера мини-сериала о судьбе Костомарова «Рожденный дважды». Фигурист оказался в коме на фоне тяжелой респираторной инфекции. В результаты врачи были вынуждены частично ампутировать ему конечности.

В декабре Костомаров впервые выступил на льду на коньках после операций. Он вышел на сцену в рамках юбилейного шоу Авербуха. Тогда спортсмен признался, что во время нахождения в больнице не ощущал боли до того момента, пока ему не сказали о необходимости ампутировать руки и ноги.