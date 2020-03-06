https://static.news.ru/photo/e1179572-5f7c-11ea-8e15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Diana Davis/vk.com

Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь тренера Этери Тутберидзе, вместе со своим партнёром Глебом Смолкиным продемонстрировали лучший результат сезона на чемпионате мира среди юниоров. За исполнение ритм-танца они набрали 66,53 балла.

Мы знали, что конкретно судьи хотели увидеть от нас, и постарались это показать в программе, — рассказал «Спорт-Экспрессу» Глеб Смолкин.

20-летний Смолкин сообщил, что тренеры их работой остались очень довольны, по сравнению с юниорским первенством России они показали очень высокий результат. Фигурист также поздравил всех женщин с 8 марта и пожелал им здоровья.

Как писал NEWS.ru, ранее Диана Дэвис сообщила, что ей неинтересно выступать в одиночном катании. Спортсменка отметила, что раньше не очень любила танцы, потому что хотела прыгать и привыкла тренироваться у своей матери Этери Тутберидзе. Но потом захотела «прогрессировать и расти в танцах».