Дочь Тутберидзе Дэвис и ее партнер Смолкин будут выступать за сборную США

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Диана Дэвис и Глеб Смолкин

Фигуристка Диана Дэвис и ее партнер по танцам на льду Глеб Смолкин будут выступать за США, сообщил в Twitter-канале The Skating Lesson американский журналист Дэвид Лис, который освещает фигурное катание. По информации источника, они будут представлять Ассоциацию фигурного катания США (USFS).

Диана Дэвис и Глеб Смолкин — члены U.S. Figure Skating. Они представляют два разных клуба. Глеб представляет SCNY, а Диана — Клуб фигурного катания МОК, — написал журналист.

3 августа сообщалось, что мать Дэвис, заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в третий раз за межсезонье улетела в США. Перед этим, в начале межсезонья, Тутберидзе уехала в США к дочери Диане Дэвис. Она провела в Соединенных Штатах больше месяца. Тогда сообщалось, что Дэвис будет получать американское гражданство, но позже сама Дэвис опровергла это с помощью открытого письма и назвала себя российской фигуристкой.

Ранее 14-летняя российская фигуристка — парница Арина Панфилова рассказала, что приняла решение вернуться в Россию из-за того, что ее партнер решил покинуть большой спорт. Отмечается, что она вернулась, несмотря на предложение немцев помочь с нахождением нового партнера и остаться.