Дочь биатлонистки Анфисы Резцовой перейдет в сборную Финляндии

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Дарья Виролайнен

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила «Р-Спорту», что ее дочь Дарья Виролайнен, скорее всего, будет выступать за сборную Финляндии. У нее есть финские корни, и она хочет продолжить карьеру, чего сейчас невозможно сделать под российским флагом.

Пока все не точно известно. Вопрос решается. Но мысли о переходе в сборную Финляндии у нее есть и были, потому что Россию не допускают, а ей хочется еще выступать. Полагаю, что она будет выступать за Финляндию. Хотя я надеюсь, что и Россию тоже допустят. Мечтала, чтобы они с сестрой вместе бегали за нашу страну, — сказала Резцова.

2 марта стало известно о том, что российские биатлонисты и официальные лица отстранены от международных соревнований решением Исполнительного совета Международного союза биатлонистов (IBU). 29 марта IBU приостановил членство CБР и Белорусской федерации биатлона.

Также в марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российские команды и российских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за специальной военной операции России на территории Украины.