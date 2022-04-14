Дмитрий Васильев: патриотизм не надо навязывать под дулом пистолета
Чемпион ОИ по биатлону Васильев не стал осуждать спортсменов, отказавшихся от российского гражданства
Владислав Усачёв
Владислав Усачёв
13:31, 14 апреля 2022
Дмитрий ВасильевФото: Дмитрий Васильев/vk.com
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в эфире «Матч ТВ» выразил свою позицию по вопросу возможной смены гражданства российских спортсменов, которые сейчас отстранены от международных стартов. 59-летний специалист отметил, что это дело каждого человека.
Патриотизм не надо навязывать под дулом пистолета. То, что государство вкладывало в спортсменов огромные деньги, никто не замалчивает. Это дело каждого человека, — сказал Васильев.
Также бывший биатлонист заявил, что не стоит осуждать тех спортсменов, которые ради международных выступлений решать сменить гражданство. Васильев добавил, что отстранение россиян продлится максимум два года.
Ранее Васильев рассказал, при каких обстоятельствах будет готов выдвигать свою кандидатуру на пост главы Союза биатлонистов России (СБР).