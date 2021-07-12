Боксёр Кудряшов заявил, что Бивол совершенно не подходит Альваресу

Российский боксёр первого тяжёлого веса Дмитрий Кудряшов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru оценил шансы своего соотечественника Дмитрия Бивола на победу в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом. По мнению Кувалды, команда мексиканского боксёра совершила ошибку, выбрав в качестве соперника россиянина.

Не поверю, что бой возможен до тех пор, пока не увижу боксёров в ринге. Представители Сауля всегда очень грамотно и в нужный момент выбирали соперников. Не вижу ни одного основания для того, чтобы Бивол стал соперником мексиканца. Дмитрий — это боксёр, который абсолютно не подходит Альваресу стилистически. Мексиканец больше действует на средней или ближней дистанции, сотрясает и проводит свои комбинации. Бивол совсем другой. Он на ногах раскатывает соперников на дистанции. Не знаю, что Сауль будет делать с Дмитрием, — сказал Кудряшов.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 19 поединков, в каждом из которых одержал победу. Причём 11 раз он брал верх досрочно.

Альварес провёл 60 боёв на профессиональном ринге, в которых одержал 57 побед (39 — досрочно), потерпел одно поражение, а ещё две встречи свёл вничью.

Поединок Бивола и Альвареса должен состояться 7 мая в Лас-Вегасе. На кону будет титул WBA в полутяжёлом весе, принадлежащий россиянину.