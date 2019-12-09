https://static.news.ru/photo/4048c6bc-1a7f-11ea-a0b1-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Губерниев Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

После вступления в силу запрета исполкома WADA на участие России в международных соревнованиях будет необходим индивидуальный допуск до состязаний. В противном случае российский спорт окажется в крайне непростой ситуации, из которой неизвестно как можно будет выбраться. Таким образом решение WADA прокомментировал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Журналист подчеркнул, что если индивидуального допуска не будет, РФ потеряет молодое поколение спортсменов. По словам Губерниева, в будущем российская молодёжь засудит тех, кто принимал решение о запрете.

Мы также должны понимать, что те люди, которые не поехали в Пхенчхан или не были в Рио-де-Жанейро, они могут заканчивать со спортом, потому что больше их никуда не допустят, — приводит слова Губерниева сайт телеканала «Москва 24».

Как ранее писал NEWS.ru, исполком WADA принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

Также агентство ввело четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).