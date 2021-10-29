«Для наших недругов это будет уроком»: Свищёв о выступлении гимнасток на ЧМ

Член комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв в разговоре с NEWS.ru оценил выступление российских гимнасток на чемпионате мира в японском городе Китакюсю. Депутат считает, что ни один спортсмен не должен быть заложником предвзятого судейства.

После событий Олимпиады необходимо было своими победами доказать, кто на самом деле сильнее. Хоть этот чемпионат мира тоже не остался без каких-то скандалов, но нам удалось продемонстрировать отличное выступление. Для наших недругов это будет уроком. Ни один спортсмен не должен быть заложником предвзятого судейства, — сказал Свищёв в разговоре с NEWS.ru.

Также депутат ответил на вопрос, можно ли считать победу Дины Авериной в личном многоборье реваншем за Олимпиаду с учётом того, что в Китакюсю не приехала чемпионка Игр Линой Ашрам.

Если бы израильтянка сейчас проиграла, то всё бы встало на своим места. У меня один только вопрос: если она такая сильная, то почему она не приехала на чемпионат мира? Все её объяснения и доводы я считаю бредовыми. Она должна была приехать и доказать этим русским, кто сейчас самый сильный, — заключил Свищёв.

На чемпионате мира в Китакюсю Дина Аверина завоевала пять медалей: три в индивидуальных упражнениях, одну в команде и ещё одну в личном многоборье. Турнир в Японии завершится 31 октября.

Ранее сообщалось, что сборная России досрочно выиграла неофициальный медальный зачёт на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском городе Китакюсю.