Для Макгрегора нашёлся новый соперник-боксёр

https://news.ru/storage/news/7f5bcca056dd24be81b41cf3412ecd13/31326805-6fa5-49a7-9f79-40c27aa9ed03_850.jpg Jermall Charlo/Global Look Press

Американский боксёр Джермалл Чарло высказал желание провести бой с ирландским бойцом UFC Конором Макгрегором. Ирландец выступает в смешанных единоборствах (ММА).

«Я всегда готов к действию. Особенно в MMA, почему бы и нет? Если Конор хочет биться, он взрослый парень. Он знает, кому надо набрать», — цитирует его Irish Mirror.

7 октября 2018 года Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в бою за чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе. На данный момент и Нурмагомедов, и Макгрегор не могут принимать участие в боях организации. После их поединка в октагоне и за его пределами завязалась драка, и спортсмены получили дисквалификацию на неопределённый срок.

30-летний Макгрегор за карьеру одержал 21 победу и потерпел четыре поражения (по правилам ММА). Чарло — бывший чемпион мира в первом среднем весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC). На его счету 31 победа и одно поражение.

На гонорар Макгрегора за бой с Хабибом нашёлся охотник, писал News.ru.