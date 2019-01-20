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Дивизион Чернышёва стал чемпионом Матча звёзд КХЛ

Максим Богодвид/РИА Новости

спорт [ версия для печати ]

Сборная дивизиона Чернышёва выиграла Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который завершился в Казани. В финальном матче она взяла верх над командой дивизиона Боброва. Встреча завершилась со счётом 4:3.

Накануне сборная дивизиона Чернышёва также победила в Мастер-шоу.

В матче за третье место в серии буллитов дивизион Харламова одолел дивизион Тарасова (8:7).

Состав дивизиона Чернышёва выглядит следующим образом: Игорь Бобков («Авангард»), Юха Метсола («Салават Юлаев»), Даррен Диц («Барыс»), Ян Коларж («Амур»), Филип Ларсен («Салават Юлаев»), Филип Хольм («Торпедо»), Антон Бурдасов («Салават Юлаев»), Марк Верба («Витязь»), Никита Михайлов («Сибирь»), Илья Михеев («Авангард»), Роман Старченко («Барыс»), Сергей Широков («Авангард»).

Как писал News.ru, хоккеист уфимского «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов рассказал о своём отношении к Матчу звёзд КХЛ.


#хоккей #КХЛ
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