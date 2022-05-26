Дисквалифицированный за букву Z гимнаст отказался возвращать медаль Дисквалифицированный гимнаст Куляк отказался возвращать медаль этапа Кубка мира

Гимнаст Иван Куляк / Фото Максим Богодвид/РИА Новости

Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов заявил, что гимнаст Иван Куляк отказался возвращать медаль этапа Кубка мира, пока не будет вынесено окончательное решение по поводу его дисквалификации, сообщает «Матч ТВ». Ранее Фонд гимнастической этики (GEF) рассмотрел дело Куляка и принял решение отстранить спортсмена на один год от международных стартов.

Ваня, может быть, нарушил требования по униформе. Но медаль он выиграл честно. Но мы законопослушные граждане. Посмотрим, каким будет итоговое решение, — заявил Титов.

Куляк был дисквалифицирован Международной федерацией гимнастики (FIG) на один год после того, как вышел на церемонию награждения с буквой Z на форме на этапе Кубка мира в Дохе. 20-летний спортсмен также должен выплатить денежный штраф в размере 500 швейцарских франков, а также 2000 франков в качестве судебных издержек.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) отстранила двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова от всех соревнований под эгидой федерации сроком на девять месяцев из-за участия в митинге в «Лужниках».