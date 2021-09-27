Директор «Самбо-70» объяснил слова о дикции Загитовой

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев объяснил свои слова о татарской дикции олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Ранее он назвал её дикцию причиной, по которой концерт, приуроченный к 50-летию организации, вела Евгения Медведева. Слова Лайшева приводит «Чемпионат».

Мои слова про дикцию? У Медведевой она лучше, вот и всё. Не вижу никаких проблем. То, что фанаты Алины думают, что я более благосклонно отношусь к Медведевой и недооцениваю Загитову, — чушь, — сказал Лайшев.

Он добавил, что они с Загитовой оба татары и он не хочет ей зла, а просто хочет, чтобы оба развивались. По его словам, он не знает, обиделась фигуристка или нет, но всё не так страшно, как люди думают.

25 сентября Лайшев заявил, что у Медведевой дикция лучше, чем у Загитовой, так как она — московская девочка. Поэтому Загитова не стала соведущей концерта, хотя изначально планировалось именно так. Мероприятие состоялось в Кремле, а вести мероприятие Медведевой помогал ринг-анонсер Александр Белый.