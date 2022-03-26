«Динамо» свернуло все переговоры по контрактам с футболистами

Руководство московского футбольного клуба «Динамо» до лета не будет вести с игроками переговоров относительно новых контрактов. Это обстоятельство вызвано сложной финансовой ситуацией в команде, сообщает Metaratings.ru.

По информации издания, клуб не только остановил все переговоры по продлению контрактов с футболистами, но и прекратил поиск потенциальных новичков, которые могли бы пополнить московский коллектив ближайшим летом.

Отметим, что с начала года «Динамо» покинул украинский защитник Иван Ордец, а также тренер Андрей Воронин. Кроме того, контракт с клубом разорвал Лука Гагнидзе.

Перед этим ФИФА разрешила иностранным игрокам, выступающим в РПЛ, в одностороннем порядке разрывать соглашения с российскими клубами.

Эти потери не помешали «Динамо» сохранить второе место в турнирной таблице. Московский клуб отстаёт от лидирующего «Зенита» на пять баллов. Следующий матч подопечные Сандро Шварца проведут против «Краснодара» 3 апреля.

Ранее пресс-служба московского «Динамо» в социальной ответила на публикацию «Спартака», в которой полузащитник красно-белых Квинси Промес предстал в роли короля Атлантиды из-за его высокой результативности в матчах с бело-голубыми. После победы в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над подопечными Паоло Ваноли «Динамо» поиздевалось над своими соперниками.