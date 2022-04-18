«Динамо» стало первым полуфиналистом Кубка России по футболу

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алёна Косторная заявила, что не воспринимает мужчин в качестве тренера. В интервью «Чемпионату» она призналась, что для неё мужчины не являются авторитетными специалистами в фигурном катании.

Я не воспринимаю мужчину-авторитета. Для меня это не авторитет. Я опираюсь больше на жизненный опыт, на какие-то познания, ещё что-то, а не на патриарха, — сказала Косторная. Отметим, что Алёна...