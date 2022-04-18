«Динамо» стало первым полуфиналистом Кубка России по футболу

Футболисты московского «Динамо» в четвертьфинале Кубка России по футболу обыграли калининградскую «Балтику». Встреча прошла в Калининграде на одноименном стадионе и в основное время завершилась со счётом 1:1. В серии пенальти со счётом 5:4 сильнее оказался московский клуб.
В основное время матча голы забили полузащитник «Динамо» Денис Макаров и игрок центра поля «Балтики» Ишхан Гелоян. В итоге победителя встречи выявила серии 11-метровых ударов. Единственный промах с пенальти допустил хавбек хозяев поля Олег Алейник.
В составе «Динамо» пенальти реализовали Себастьян Шиманьски, Фёдор Смолов, Арсен Захарян, Даниил Лесовой и Даниил Фомин. У «Балтики» отличились Артём Попов, Ильнур Альшин, Тамерлан Мусаев и Ян Казаев.
Таким образом, «Динамо» стало первым полуфиналистом Кубка России. В других полуфиналах ЦСКА примет «Спартак», «Алания» - «Зенит», а «Енисей» - «Рубин». Эти встречи пройдут в среду.