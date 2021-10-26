Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с обручем на ЧМ, Арина — шестая

Российская гимнастка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем на чемпионате мира. Другая российская гимнастка Арина Аверина расположилась на шестом месте. Она уронила обруч во время выступления. Турнир походит в японском городе Китакюсю.

Дина Аверина получила за упражнения с обручем 27,750 балла. Серебро завоевала белоруска Алина Горносько, у которой 25,950 балла. Бронза досталась итальянке Софии Раффаэли (25,850). Арина Аверина, которая остановилась на шестом месте, показала результат 24,950 балла.

Чемпионат мира по художественной гимнастике в Китакюсю продлится до 31 октября.

Ранее сообщалось, что 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева отреагировала на слова экс-фигуристки, жены пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяны Навки о том, что та испытала культурный шок, когда увидела выступление мужчины в этом виде спорта.