Дина Аверина выиграла индивидуальное многоборье на ЧМ, Арина — третья

Российская гимнастка Дина Аверина завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в японском городе Китакюсю. Её сестра Арина стала третьей.

Итоговая сумма за четыре предмета у Дины Авериной составила 108,400 баллов. Серебро досталось белоруске Арине Горносько. Она набрала 105,300 баллов. Тройку замкнула итальянка Арина Аверина, получив за свои выступления итоговую оценку 103,200 балла.

На Олимпиаде в Токио Дина Аверина уступила Линой Ашрам в индивидуальном многоборье. Гимнастка из Израиля выиграла турнир, несмотря на потерю предмета во время выступления.

На чемпионате мира в Китакюсю Дина Аверина завоевала пять медалей: три в индивидуальных упражнениях, одно в команде и ещё одно в личном многоборье. Турнир в Японии завершится 31 октября.

Ранее сообщалось, что сборная России досрочно выиграла неофициальный медальный зачёт на чемпионате мира по художественной гимнастике. Турнир проходит в японском городе Китакюсю.