Дина Аверина повторила рекорд Евгении Канаевой по числу золотых медалей ЧМ 

Российская гимнастка Дина Аверина повторила рекорд Евгении Канаевой по числу золотых медалей, завоёванных на чемпионатах мира по художественной гимнастике, став 17-кратной чемпионкой мира. Это стало возможным благодаря победе сборной России в групповом многоборье.

В групповом многоборье национальную команду представляли Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва. Наша команда набрала 88,350 балла. Серебро завоевали представительницы сборной Италии (86,000 балла). Бронза — у Белоруссии (85,400 балла).

В первый соревновательный день на ЧМ Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с обручем и с мячом, во второй день россиянка завоевала золото в упражнениях с булавами, но пропустила вперёд белорусскую гимнастку в ленте — у Дины серебро. Чемпионат мира по художественной гимнастике продлится до 31 октября.

Ранее сообщалось, что сборная Болгарии, которая обыграла команду России на Олимпийских играх в Токио, снялась с чемпионата мира по художественной гимнастике, который пройдёт с 27 по 31 октября в японском Китакюсю.